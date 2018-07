Thailandia, si rovesciano due barche turisti: sette dispersi

Almeno sette persone, tutte di nazionalità cinese, risultano disperse dopo che due imbarcazioni turistiche si sono rovesciate per via del mare agitato in un resort di Phuket, nel sud della Thailandia. Lo ha reso noto la polizia locale. La prima imbarcazione, ha riferito la polizia, trasportava turisti cinesi: 90 sono stati salvati ma sette risultano dispersi. Dalla seconda, dove viaggiavano 39 turisti, cinesi ed europei, sono stati tutti tratti in salvo. I due incidenti non sono stati segnalati come correlati.