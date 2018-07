Londra ha un piano per un accordo di libero scambio con l'Ue

Dopo un incontro durato quasi 12 ore, il governo della Gran Bretagna guidato da Theresa May ha finalmente concordato un piano per un futuro accordo di libero scambio con l'Unione europea. E la notizia è che, almeno a Londra, ha vinto la linea morbida.

VERTICE FIUME NELLA RESIDENZA DI CAMPAGNA

May ha riunito tutti i ministri nella sua residenza di Chequers, in campagna, per un vertice-fiume. Obiettivo: tenere insieme l'esecutivo e definire un programma per il post Brexit, trovando un compromesso tra i fautori della linea dura e quelli favorevoli a un'uscita più soft. Da Bruxelles è arrivato un solo messaggio chiaro: se Londra dovesse addolcire la sua posizione mettendo paletti meno rigidi, l'Ue sarebbe stata pronta a fare altrettanto. Un solo caveat, sempre lo stesso: il mercato interno non si tocca, o tutto o niente, nessuna selezione 'à la carte'.

SU COSA PUNTA IL GOVERNO INGLESE

Proprio su questo punto il governo britannico ha comunicato di aver trovato un accordo al proprio interno, passo decisivo verso la scrittura di quel Libro Bianco che gli Stati membri attendono da tempo di leggere. Entrando nei dettaglia, May ha detto di aver ottenuto il via libera per negoziare un accordo di Brexit che includa la proposta di «creare una zona di libero scambio tra Regno Unito e Ue, stabilendo regole comuni per i prodotti industriali e i prodotti agricoli».

I PUNTI PRINCIPALI DEL PIANO DI LONDRA

Ma ha spiegato che il Regno Unito intende «mantenere regole comuni per tutti i beni» da scambiare, compresi i prodotti agricoli. Londra si impegna a siglare un trattato di armonizzazione continua, nella speranza di evitare frizioni doganali. Al parlamento spetterebbe la supervisione di tale processo e la facoltà di non procedere con l'armonizzazione, «riconoscendo che una simile decisione avrebbe delle conseguenze». In ogni caso il piano afferma che gli standard di garazia in settori quali la protezione dell'ambiente, le leggi sul lavoro e i diritti dei consumatori non scenderebbero al di sotto dei livelli attuali.

Il piano prevede inoltre disposizioni più flessibili per i servizi, riconoscendo che ciò comporterà un minore accesso reciproco ai mercati rispetto alla situazione attuale. Si propone quello che viene definito un «quadro istituzionale comune» per interpretare gli accordi tra Regno Unito e Ue, processo che verrebbe svolto in ciascuna giurisdizione dai rispettivi tribunali. Tuttavia, i tribunali del Regno Unito sarebbero chiamati a rispettare la giurisprudenza europea nei settori in cui Londra «continua ad applicare regole comuni». Il sistema includerebbe comitati congiunti, o un arbitrato vincolante indipendente in caso di controversie, che farebbe riferimento alla Corte di giustizia europea «come interprete delle norme dell'Ue».

Il piano del governo inglese fa avanzare l'idea di un accordo doganale facilitato, un sistema di compromesso che potrebbe mettere d'accordo Londra e Bruxelles. In sostanza Regno Unito e Ue darebbero vita a un «territorio doganale combinato». La Gran Bretagna applicherebbe in questo modo tariffe e politiche commerciali nazionali per le merci destinate al Regno Unito, e i loro equivalenti stabiliti dall'Unione europea per le merci che entrano in Unione europea. Il piano disinnescherebbe così anche eventuali chiusure della frontiera irlandese.

Il piano, infine, metterebbe termine alla libera circolazione automatica delle persone tra Regno Unito e Unione europea, ma proporrebbe di stabile un «accordo di mobilità» che consenta facili spostamenti per motivi di lavoro o studio.