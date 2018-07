Thailandia, ragazzi bloccati nella grotta: le cose da sapere

La conclusione della vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso l'intera Thailandia potrebbe essere lontana. Per liberare i ragazzini della squadra di calcio e il loro allenatore bloccato sul fondo della grotta di Tham Luang potrebbero volerci mesi. Nel frattempo i soccorritori lavorano senza sosta su più fronti. Una parte di loro sta posando un tubo per ripristinare i livelli di ossigeno nella cavità, mentre altri sono impegnati nell'addestramento dei ragazzi. Le cose da sapere sulla vicenda.

1. RITROVAMENTO: AVVISTATI IL 2 LUGLIO

Dopo settimane di ricerca il gruppo è stato individuato il 2 luglio dai soccorritori a 400 metri dalla cavità di "Pattaya Beach", rimasta asciutta durante le inondazioni. I soccorritori avevano da giorni identificato l'area come l'unica possibile via di salvezza per i dispersi, di cui non si avevano notizie da giorni.

2. SALVATAGGIO: 11 ORE PER ENTRARE E USCIRE

Il tunnel che separa la grotta dall'esterno è lungo circa 4 chilometri e di questi solo il primo chilometro e mezzo è stato svuotato dell'acqua. I successivi due sono ancora sommersi, in alcuni punti fino al soffitto. Il team di ricerca e soccorso, che il 6 luglio ha registrato la sua prima vittima, ha spiegato che ci vogliono 11 ore per compiere il tragitto di andata e ritorno tra l'entrata della grotta e il punto in cui è il gruppo di giovani. Anche per questo una parte dei soccorsi sta perlustrando la giungla sulle pendici della montagna per vedere se esistono entrate alternative. Per il 7 e 8 luglio è prevista una nuova ondata di precipitazioni e si teme che l'acqua possa tornare a salire.