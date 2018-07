Germania, per Merkel il pericolo viene dalla Baviera

In Germania Angela Merkel ha fatto di tutto per impedire che i nuovi centri di transito per migranti pattuiti in Baviera alla fine di un drammatico braccio di ferro con il suo ministro dell'Interno Horst Seehofer fossero delle prigioni di richiedenti asilo trattenuti dietro le reti di filo spinato. Strutture che in nessun modo gli alleati di governo socialdemocratici (Spd) avrebbero approvato e che, pena la caduta della Grande coalizione, si è riuscito a ridurre a luoghi di controllo e breve permanenza nei locali della polizia. «Il tempo al loro interno può arrivare a un massimo di 48 ore, tanto e non oltre dispone il fermo», ha chiosato Merkel che, dall'apertura al milione di richiedenti asilo dai Balcani nell'estate 2015, i profughi chiamano la «cancelliera dei rifugiati».

Un soprannome al quale l'ex ragazza dell'Est tiene molto: nel pieno dello scontro frontale con Seehofer, il Matteo Salvini tedesco a capo dell'ala bavarese (Csu) dei conservatori, Merkel non ha rinunciato a partecipare alla Giornata mondiale del rifugiato, convinta che la «grande maggioranza di chi fugge è una vittima». Ma c'è un motivo ancora più importante, anche del salvataggio della Grande coalizione, che l'ha spinta a stare dalla parte della Spd, per ridimensionare l'entità dei «centri di transito» da realizzare a 30 chilometri dal confine con l'Austria. Centri che è stata costretta ad accettare per non arrivare alla scissione dell'Unione tra cristiano-democratici (Cdu) e sociali (Csu).