Tra Usa e Corea del Nord ci sono ancora attriti

Poche ore prima il segretario di Stato statunitense Pompeo aveva espresso soddisfazione in merito ai colloqui sulla denuclearizzazione avuti con Kim Yong-chol, considerato dagli analisti il braccio destro di Kim. «Sono problemi complicati, ma abbiamo fatto progressi su quasi tutte le questioni centrali. In alcune parti molti progressi, in altre c'è ancora molto lavoro da fare», ha detto Pompeo che ora è diretto a Tokyo per informare Giappone e Corea del Sud sulla riunione.

Per Pompeo, che non ha incontrato il leader Kim Jong-un, è il terzo viaggio a Pyongyang da aprile, il primo da quando si è tenuto il summit di Singaporedel mese scorso tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un.

In quell'occasione i due erano convenuti su un progetto di denuclearizzazione della penisola coreana di cui però non avevano discusso dettagli sulle tempistiche. Da allora non si sono fatti passi in avanti. Anzi, l'intelligence statunitense ha diffuso alcuni rapporti che dimostrerebbero come la Corea del Nord continuerebbe a perseguire i suoi programmi nucleari.