Iran, le proteste per la crisi e la responsabilità degli Usa

L'accordo sul nucleare portato a casa dal presidente Hassan Rohani ha dato benefici: dal 2013, con il clima di disgelo e infine l'intesa, l'inflazione è scesa dal 40% a sotto il 10% e ancora nel 2016 il Pil marciava in crescita del 13%, grazie alla ripresa dell'interscambio di petrolio e beni commerciali con l'Europa e allo sblocco di miliardi di fondi congelati, per effetto delle sanzioni contro l'amministrazione Ahmadinejad, nelle banche estere. Ciò nonostante, l'economia iraniana non è mai decollata perché gli Usa, violando i termini dell'accordo, non hanno mai rimosso le restrizioni finanziarie che continuano a impedire all'Iran l'accesso alle transazioni internazionali.

Con Trump l'ottica di contenimento è diventata boicottaggio e dall'annuncio choc del ritorno delle «massime sanzioni» è scattato l'effetto spread in Iran. E cioè la corsa di risparmiatori e commercianti a beni rifugio come l'oro e il dollaro, prima che sulla Repubblica islamica ripiombi l'ostracismo del mondo, a scapito della moneta nazionale. Per fermare la vorticosa svalutazione è stato fissato un tasso ufficiale di cambio di 42 mila rial per dollaro (il livello di dicembre 2017), ma quel che conta di più in Iran è il mercato nero, dove si stanno sfiorando i 90 mila rial a dollaro. Un circolo vizioso, ma non si può dar torto agli iraniani sui timori per il futuro.