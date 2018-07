Deraglia treno nel nord della Turchia: decine di morti e feriti

Un treno è deragliato a Tekyrdag, nel nord ovest della Turchia, causando almeno 10 morti e 73 feriti. Lo riporta Cnn Turk precisando che sono deragliati sei vagoni su sette. Sul posto sono arrivate molte ambulanze. Il treno, che viaggiava da Edirne a Istanbul, è uscito dai binari in una zona rurale nel distretto di Corlu. Il prefetto locale, Mehmet Ceylan, ha spiegato che i feriti sono stati elitrasportati in ospedale. Non sono al momento chiare le cause dell'incidente, su cui è stata aperta un'indagine. Secondo i media locali, a causarlo potrebbe essere stato il crollo di un ponte.