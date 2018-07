Turchia, perché a Erdogan lo stato di emergenza non serve più

Detto e fatto. Uno dei motivi che fanno esultare più di metà Turchia per Recep Tayyip Erdogan è che il presidente è di parola. Può aver cambiato idea e alleati diverse volte, ma quel che dice poi è subito azione e l'azione raramente è soft. Nella campagna elettorale appena conclusa il presidente turco, riconfermato al primo turno con il 53%, aveva promesso di «togliere lo stato di emergenza», scimmiottando i leader dell'opposizione curda e laica. Così in effetti è stato: si è votato il 24 giugno 2018, in anticipo di un anno e mezzo, per le Legislative e le Presidenziali, e in men che non si dica per bocca del suo governo fantoccio Erdogan ha annunciato dal 9 luglio la fine delle misure massime di sicurezza imposte dai drammatici avvenimenti dell'estate 2016.

Un bel regalo anche per la metà del Paese (47%) che non l'ha votato, se la Turchia fosse democratica. Ma il ritorno della libertà d'espressione e di un bilanciamento tra poteri dello Stato, ammesso che vi sia mai stato in Turchia, sarà una chimera almeno fino al 2028: in teoria il massimo di due mandati quinquennali che la riforma presidenziale, diventata attiva con il nuovo parlamento, ammette per il capo dello Stato rieletto con le nuove regole. Anzi i poteri del presidente sono diventati maggiori, e da subito, di quelli accentrati su Erdogan nel biennio successivo dall'attacco che le autorità turche considerano un tentato golpe. Ancora una volta Erdogan è stato di parola, cambiando con un colpo di spugna 74 articoli della Costituzione.