Nella notte tra l'8 e il 9 luglio 2018 si è dimesso il segretario alla Brexit David Davis, in polemica con la svolta verso un negoziato più soft con l’Unione eruopea annunciata dalla premier Theresa May. Dopo aver ricevuto il supporto del suo governo a un processo che porti a una soft Brexit dal punto di vista dei rapporti commerciali, la premier chiede che l’Ue consideri in maniera seria il suo piano.

LA LEADERSHIP DI MAY A RISCHIO

May sta spingendo i membri del suo governo a difendere il piano, ma i brexiter più duri, insoddisfatti della linea politica, stanno cercando di rovesciare la sua leadership. David Davis, esponente di punta della corrente Tory euroscettica, potrebbe generare un effetto domino nella sua compagine politica.