Altro che Brexit: le vere ragioni del caos nel governo May

Eppure, per quanto emblematiche, queste parole non dicono tutta la verità sulle ragioni del capo negoziatore, che da tempo era ai ferri corti con May, ma non soltanto per l'approccio alla Brexit dell'inquilina di Downing Street, ritenuto troppo morbido. A settembre del 2017, Davis aveva mal digerito la decisione della premier di aprire un canale preferenziale con Olly Robbins, influente consigliere del Dipartimento per l’uscita dall’Ue divenuto interlocutore diretto (e privilegiato) di May. Il 69enne Segretario di Stato si sentì delegittimato e, da allora, i rapporti con May sono precipitati, in un susseguirsi di frizioni e minacce di addio: a marzo, sull'onda delle proteste dei pescatori sedotti dal Leave «e poi abbandonati», e di nuovo a giugno, per via di dissapori sulla questione nordirlandese.