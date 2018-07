Duterte vuole governare le Filippine per sempre

IL VULNUS DEMOCRATICO

Attualmente tutta l'attenzione è quindi puntata sulla Commissione per la transizione che Duterte presiede. È infatti quest'ultima che avrà il potere di emanare decreti e ordini esecutivi senza passare per l'approvazione del Congresso. Questa commissione, da lui istituita, è composta da 10 membri ed è incaricata di formulare e adottare un «piano per la transizione» al nuovo sistema di governo. Il punto è che da nessuna parte viene specificato cosa accade se la cosiddetta transizione dura più del mandato presidenziale.

Inoltre il costituzionalista Christian Monsod che ha partecipato alla stesura della Costituzione del 1987 - per intenderci quella tutt'ora in vigore del dopo Marcos - individua proprio nei poteri speciali della Commissione per la transizione il vulnus democratico. «Sono gli stessi poteri che hanno permesso a Marcos di diventare presidente a vita per decreto», avverte, «perché permettono al presidente in carica di emanare le leggi che più gli aggradano».

RODRIGO DUTERTE, DA DAVAO ALLA PRESIDENZA

Rodrigo Duterte, classe 1945, è stato eletto sedicesimo presidente delle Filippine il 30 giugno 2016 con il 38,5% delle preferenze. Secondo di cinque figli, in una famiglia sempre al centro della scena politica di provincia, fu scelto nel 1988 come sindaco di Davao, città principale dell'isola meridionale di Mindanao, perché tra i fedelissimi dell'ex presidente-dittatore Marcos anche se molto vicino ai partiti della sinistra. A Davao ha governato come uno sceriffo per 22 anni alternandosi con la figlia Sara.

Sotto la sua amministrazione, i cosiddetti squadroni della morte hanno imperversato uccidendo ladruncoli e tossici. Sono le cosiddette «esecuzioni extra-giudiziarie» che da quando è diventato presidente si sono estese in tutto il Paese. E infatti ha anche promosso il capo della polizia locale Ronald dela Rosa, a capo della polizia nazionale. Lui si è sempre definito socialista e anticolonialista.

IL LESSICO DELL'UOMO FORTE

Il suo lessico, a dir poco colorito, gli ha assicurato spesso l'attenzione mediatica. Ha dato del «figlio di...» a Obama e a papa Francesco e ha invitato un giornalista che gli chiedeva conto del suo stato di salute a scrivere invece sugli «odori della vagina di sua moglie». Difende il suo linguaggio in nome di un populismo radicale che «mette alla prova le élite di un paese ancora fondamentalmente feudale».