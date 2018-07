Ue, perché Macron e Merkel sono in caduta libera nei sondaggi

MERKEL E MACRON IN UN CUL-DE-SAC

Idem con altre iniziative e mosse scivolose di politica estera, anche sui migranti. Mentre in Francia il leader di En Marche! viene ormai etichettato come il «presidente dei ricchi», criticato da sindacati, pensionati, dipendenti pubblici e studenti per le tentate misure d'austerity. Oltre il confine per secoli conteso che ha alimentato le guerre in Europa, la cancelliera in sella dal 2005 vive il momento più duro di sempre: evitata la caduta del governo con l'accordo in extremis sui richiedenti asilo con il titolare dell'Interno e potente leader dell'ala bavarese (Csu) del suo partito, Merkel è stata demolita dall'ultimo sondaggio Infratest diffuso a luglio dalla tivù pubblica Ard. Appena il 21% è «soddisfatto» dell'operato della Grande coalizione, per il 78% degli interpellati la donna più potente del mondo ha perso il polso della situazione. Una valutazione lucida.



I tedeschi non infieriscono contro la cancelliera: in calo al 48%, ma ben più basso è il gradimento verso Seehofer, precipitato di 16 punti al 27% dopo la settimana di passione provocata al governo. Il leader della Csu, più vicino all'estrema destra populista europea che al suo esecutivo, è considerato un cavallo pazzo deciso a tendere più trappole possibili alla cancelliera. Ma l'opinione pubblica tedesca, insofferente per le larghe intese costruite da Merkel dopo 6 mesi di vuoto di governo e timorosa a ragion veduta dei dazi di Trump, non sembra consapevole della mancanza di alternative politiche, come Oltralpe, al declino. A meno di non mandare al potere il Front National di Le Pen e l'estrema destra tedesca di AfD, entrambe in ascesa nei sondaggi, Francia e Germania stanno diventando due giganti d'argilla a rischio ingovernabilità.