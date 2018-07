Cannabis legale, la ricetta anti-crisi del Libano

Legalizzare la cannabis e promuoverne l'esportazione per risollevare l'economia del Libano. La dritta - recapitata al governo di Beirut - arriva da uno dei colossi della consulenza globale: McKinsey & Co. In un report di 1.000 pagine, l'azienda ha messo in fila una serie di raccomandazioni che, se implementate, potrebbero contribuire a rimettere in moto l'economia del Paese mediorientale, attualmente al terzo posto nella classifica dei più indebitati al mondo dopo Giappone e Grecia.