La Cina libera Liu Xia, la vedova del Nobel Liu Xiaobo

Ci sono stati almeno un paio di rinvii malgrado gli sforzi della diplomazia tedesca. Il primo, in autunno, a causa del Congresso del Pcc e il secondo a marzo con il rito delle «due assemblee legislative», chiamate a ratificare i cambiamenti istituzionali proposti dal Partito. Uno stop motivato dall'esigenza di evitare possibili interferenze con i due delicati passaggi politici della Repubblica popolare. Le condizioni di salute, in peggioramento sotto il profilo fisico e psichico, hanno di recente spinto gli esperti Onu dei diritti umani a sollecitare la Cina per una rapida soluzione.

«È più facile morire che vivere», disse Liu Xia sfogando la disperazione nella telefonata a fine aprile con Liao Yiwu, amico che vive in Germania e che ne diede conto su ChinaChange.org, sito che promuove le battaglie per i diritti civili nel Dragone. Era sfumato all'ultimo minuto l'operazione Germania. Liu Xia si dichiarò pronta a morire per protesta contro i domiciliari decisi da fine 2010, dall'assegnazione del Nobel per la Pace a suo marito. Liu Xiaobo, fortemente critico verso Pechino, è deceduto a 61 anni a luglio 2017 per un cancro al fegato mentre scontava una condanna a 11 anni di carcere per «incitamento alla sovversione dei poteri dello Stato» dopo aver ispirato la Charter 08, con il vasto piano di riforme e la fine del Partito comunista unico.

«Mia sorella è già partita da Pechino per l'Europa a mezzogiorno per cominciare una nuova vita», ha scritto oggi il fratello Liu Hui sui social network cinesi. «Grazie a tutti coloro che hanno aiutato e si sono presi cura di lei in questi anni. Spero che la sua vita sia ora di pace e di felicità». A 57 anni, Liu Xia è tornata una donna libera, a pochi giorni dal 13 luglio, primo anniversario della morte di Liu Xiaobo.