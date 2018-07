Rohani è alle corde, in Iran come sullo scacchiere internazionale

In questo confronto/scontro, se da un lato Trump ha trovato in Israele un alleato “in armi", in Arabia Saudita un accanito sostenitore, politico e non solo, e in Russia una qualche mirata convergenza nel segno del contenimento di Teheran, il presidente iraniano Hassan Rohani sta attraversando un momento di serie difficoltà. All’interno, dove è da tempo chiamato ad affrontare un diffuso malcontento sociale e nello stesso tempo a reggere l’onda d’urto delle forze di opposizione, sia politiche che soprattutto militari. Al punto che non pochi analisti paventano il rischio di una rottura politico-istituzionale. All’esterno, segnatamente in Medio Oriente dove il costo della sua strategia politico-militare rischia di superare i benefici attesi in termini di potere di influenza.

In questo contesto non stupisce il ricorso alla più vibrante retorica anti-americana che il 28 giugno scorso lo ha indotto a ri-attualizzare in tivù concetti del tipo «non capitoleremo davanti agli Usa e conserveremo la nostra grandezza nazionale storica, e noi stessi in questa lotta determinata metteremo in ginocchio gli Stati Uniti», «l’Iran mostrerà al mondo che affronterà i problemi senza barattare grandezza, indipendenza, libertà, cultura e religione». Sul versante esterno, dopo aver fatto diffondere la notizia che era stato riattivato l’arricchimento dell’uranio Rohani aveva reso noto di aver scritto al francese Macron, alla tedesca Merkel e alla britannica May per ribadire le sue richieste per garantire la sopravvivenza del Jcpoa. E alla vigilia della sua partenza per Berna e Vienna aveva dichiarato di essere ancora in attesa a tal fine di un “pacchetto di risposte operative” da parte dei tre paesi europei e, in definitiva, dall’intera Europa.

Poi aveva adombrato una minaccia pesante: la chiusura dello stretto di Hormuz e dunque il blocco del flusso di petrolio e gas dal Golfo Persico; minaccia subito ripresa e rilanciata con forza da Qasem Soleimani, il famoso comandante della Forza Quds, l'unità del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana responsabile delle operazioni al di fuori del Paese. Questi infatti non ha solo espresso compiacimento per la presa di posizione di Rohani, di fatto suo avversario politico, ma in una lettera resa naturalmente pubblica si è detto pronto a darvi seguito per impedire l’esportazione del gas e del petrolio regionale qualora gli Usa impedissero l’esportazione di petrolio iraniano. La Cina però non ha gradito e da Pechino è venuto un forte monito non solo a togliere dal tavolo delle opzioni una siffatta misura (la Cina è il maggior importatore di petrolio e gas dal Golfo) ma anzi a rendersi protagonista di una politica di pace e di convivenza in seno alla regione.