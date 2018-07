Gas russo e Nato, cosa c'è dietro la strategia anti-tedesca di Trump

Sembrerà pure rozzo mentre ribadisce che la Germania può aumentare la sua spesa nella Nato immediatamente, anche domani, che non è giusto che Berlino paghi miliardi per il gas alla Russia e poi chieda agli americani di proteggerli da Mosca. Eppure Donald Trump, il presidente americano che viene a Bruxelles più per rovesciare i tavoli che per aprirci negoziati sopra, va a battere esattamente dove il dente duole e dove sa che Berlino, il suo vero prioritario bersaglio, è più sola.

GERMANIA SOLA SUL GAS RUSSO

Clamorosa era stata l’indiscrezione lasciata flirtare a fine giugno dall’amministrazione americana su un possibile spostamento dei 30 mila soldati americani attualmente di stanza in Germania in Polonia: un messaggio politico chiarissimo. E altrettanto aggressiva è stata la citazione dei rapporti tra Germania e Russia avvolti dal gas, squadernata in una tranquilla colazione di lavoro con il segretario della Nato Jens Stoltenberg come semplice antipasto del vertice dell'Alleanza atlantica dell'11 e 12 luglio. Se c'è infatti un dossier su cui la cancelliera Angela Merkel non ha alleati a parte la vicina Austria è quello dei rapporti tedeschi con il colosso russo del gas Gazprom e in particolare del nuovo gasdotto NothStream 2, la pipeline che passando per il Mar Baltico e il Mare del Nord dovrebbe entro il 2020 portare in terra tedesca 55 miliardi di metri cubi l'anno del gas di Vladimir Putin.

MACRON MEDIATORE AL VERTICE NATO

Su questo fronte non ci sono alleati a Est e a Nord per i tedeschi, in ragione della loro posizione anti russa, ma nemmeno a Sud per ovvi motivi di interessi divergenti, e pure la Commissione europea ha apertamente dichiarato che si tratta di una scelta che favorisce la geopolitica russa, aggirando l'Ucraina e rischiando di aumentare la dipendenza europea dal rubinetto di Mosca. Trump, insomma, spara sulla cancelliera Merkel sapendo di fare centro e di giocare con tensioni che sono già a livello di guardia. Secondo fonti diplomatiche, il presidente americano avrebbe portato il North Stream due anche sul tavolo della riunione Nato ufficiale, dove Emmanuel Macron con una Merkel sotto attacco ha avuto il ruolo di mediatore e conduttore dell'incontro. La strategia comunicativa - ma sarebbe meglio dire politica -del presidente Usa è, dunque, ben più acuta di quello che può sembrare.