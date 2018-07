Le variabili impazzite dell'incontro Trump-Putin

L'ACCORDO SULLA SIRIA PER IL RITIRO

Se dopo la tappa in Belgio e la visita ufficiale in Gran Bretagna The Donald si prenderà un weekend di relax in Scozia, in uno dei suoi golf club, per riflettere sullo show a Helsinki, Putin ha le idee ben chiare su ciò che vuole: meno (o zero) sanzioni economiche, lo status russo della Crimea, più influenza in un'Europa lontana dagli Usa e mano libera in Siria, dove si sta chiudendo la partita tra il regime di Bashar al Assad e i ribelli. Un accordo nell'aria è il disco verde di Trump ad Assad - alleato di Russia e Iran - in cambio del ritiro entro sei mese delle ultime forze degli Usa in Siria. A patto che, come al confine settentrionale con la Turchia, sia creata una zona cuscinetto lungo la frontiera israeliana off-limits per le milizie sciite e ai pasdaran di Teheran.



Il premier israeliano Benjamin Netanyahu l'11 luglio è a Mosca, per «discutere anche di Siria» con Putin. Per il suo primo vero colloquio con Trump (i due leader si erano solo telefonati e visti a margine dei summit in Germania e in Vietnam) il leader del Cremlino ha aspettato la fine dei Mondiali 2018 in Russia, ma lo vive comunque come un evento: al têt-à-têt seguirà un incontro allargato a ufficiali, diplomatici e membri delle due delegazioni e infine una pranzo di lavoro, chiuso da una conferenza stampa congiunta che potrebbe dare il via ad «azioni congiunte», hanno fatto sapere da Mosca impegnati a preparare con «attenzione» un «passaggio cruciale». Certo Putin non è Trump e ha il doppio degli anni di Kim Jong-un.