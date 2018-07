Vertice Nato a Bruxelles: le cose da sapere

In un clima molto teso è iniziato a Bruxelles il vertice Nato. Da una parte c'è la rigida posizione degli Stati Uniti e Donald Trump, e dall'altra quella dell'Europa, che ha mostrato parecchie resistenze sul fronte della spesa militare. Washington vorrebbe che tutti gli Stati dell'Alleanza portassero gli investimenti al 2% del Pil, ma in questo momento solo pochissimi di loro lo stanno facendo. In mezzo c'è anche una dura contrapposizione tra l'amministrazione del tycoon e la Germania.

IL SEGRETARIO STOLTENBERG: «TUTTI CONCORDI SULL'AUMENTO DELLA SPESA»

Arrivando ai lavori del summit il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha spiegato che «il presidente Usa Donald Trump ha usato un linguaggio diretto sulle spese della Difesa, ma tutti gli alleati sono d'accordo». Stoltenberg ha poi aggiungo che «gli alleati si sono impegnati nell'aumentare le spese della difesa» al 2% entro il 2024 «e ci stiamo muovendo sulla giusta direzione». «È molto importante» e si discuteranno diversi temi tra cui le «strutture di comando in Usa e Germania e gli sforzi per combattere il terrorismo».

Stoltenberg ha anche aggiunto due parole sull'Italia commentando lo stato dei lavori dell'hub per il sud del comando congiunto: «Sono grato all'Italia non solo perché ospita il comando sud della Nato» a Napoli «ma anche per il ruolo che svolge» a sud. «L'hub», ha continuato, «sarà dichiarato pienamente operativo ed è importante per valutare, analizzare, seguire ed affrontare le minacce che provengono da sud».

Sui lavori invece il segretario ha ammesso che «ci sono disaccordi» e «mi aspetto una discussione franca e aperta», ma «nonostante questo mi aspetto che saremo tutti d'accordo sulle cose fondamentali» perché «quando si tratta della sostanza sono fiducioso che prenderemo delle buone decisioni». «Siamo più forti insieme» e «avremo risultati nel rafforzare la nostra difesa collettiva» al termine del vertice, ha concluso Stoltenberg.

"Non è scritto nella pietra che sarà lì per sempre l'alleanza tra i due lati dell'Atlantico, anche se questa è stata la pietra sulla quale è costruita la Nato. Penso che sia possibile preservarla ma serve un impegno politico. Ed è nell'interesse sia di Europa che di Usa e Canada restare insieme". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un forum con i giornalisti a margine del vertice dell'Alleanza atlantica.