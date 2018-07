Come cambia la guerra in Siria con la riconquista di Daraa

COSA HA PORTATO I RIBELLI AD ARRENDERSI: NESSUN SOSTEGNO DAGLI USA

La Siria meridionale è stata relativamente tranquilla nell'ultimo anno soprattutto grazie all'accordo di "de-escalation" mediato tra Usa e Giordania che sostengono i ribelli e la Russia, ferreo alleato di Bashar al-Assad. Ma il regime ha cambiato la sua posizione dopo la riconquista di Ghouta, nei sobborghi di Damasco, decidendo di continuare le operazioni per riprendere tutti i suoi territori. Allo stesso tempo Washtington ha fatto sapere ai ribelli che non sarebbe intervenuta in loro soccorso. In un tale contesto diverse città e villaggi hanno preferito negoziare una tregua con le truppe lealiste ancora prima che i capi ribelli aprissero un canale negoziale con le truppe regolari. A questo punto nel corso della prima settimana di luglio i ribelli hanno accettato di consegnare le armi pesanti nelle zone est della città e lungo il confine giordano.

I RAID DI ISRAELE E IL DRAMMA DEGLI SFOLLATI: ANCORA 240 MILA IN FUGA

Qualche ora prima che la resa venisse confermata, Israele aveva compiuto una serie di raid aerei contro postazioni siriane vicino a Qunaytra dopo che l'11 luglio un drone, partito dalla Siria, si era infiltrato sui cieli del Golan israeliano. Nella regione di Qunaytra e Daraa, l'Onu continua a registrare decine di migliaia di sfollati, sparsi tra l'area a ridosso del confine con la Giordania e le pendici orientali del Golan, ancora in mano a insorti anti-governativi. Una stima parla di circa 234 mila persone in fuga dai combattimenti, altri invece hanno deciso di rientrare dopo la resa. Nella vicina cittadina di Tafas, fonti locali hanno fatto sapere che i civili hanno manifestato contro la presenza delle forze lealiste siriane, affermando che nonostante la resa «l'esercito di Assad non è benvenuto».