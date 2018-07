Arrestata la pornostar che accusa Donald Trump

Stormy Daniels, la pornostar che dice di aver avuto una relazione con Donald Trump nel 2006, é stata arrestata in un locale notturno dell'Ohio per avere permesso ad alcuni clienti di toccarla, in violazione delle leggi statali: lo ha reso noto il suo avvocato, Michael Avenatti, definendo l'arresto una "totale trappola". Il legale ha spiegato che alcuni clienti hanno toccato Daniels in modo "non sessuale". Una legge dell'Ohio vieta a chiunque non sia un membro di famiglia di toccare una ballerina nuda o seminuda.

Stormy Daniels è il nome d'arte di Stephanie A. Gregory Clifford, attrice pornografica, regista e produttrice. Nata nel 1979, negli Anni 2000 divenne uno dei nomi di punta dell'industria del porno statunitense, per poi diventare a sua volta produttrice e imprenditrice. Il 12 gennaio 2018 il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo in cui si raccontava che Michael Cohen, avvocato di Trump, nel 2016 aveva comprato il silenzio di Stormy Daniels con un accordo di non divulgazione da 130 mila dollari. La transazione sarebbe avvenuta appena un mese prima delle elezioni presidenziali.