Con la missione in Niger Tajani si mette tra Salvini e Macron

A oggi l'Ue destina al Niger 229 milioni di euro per finanziare circa 11 progetti. Si tratta di fondi per la cooperazione allo sviluppo utilizzati anche per aumentare la sorveglianza, le indagini e la lotta alle rotte delle migrazioni. Sul totale infatti 86 milioni sono destinati alla riduzione dei conflitti e miglioramento della governance del Paese, 22 milioni alla gestione delle migrazioni, 99 milioni a creare nuove opportunità economiche e 22 per accrescere la resilienza del territorio, per esempio aiutando a rafforzare l'agricoltura in modo da assicurare almeno l'autonomia alimentare. Il sistema però rischia di avere effetti contraddittori: secondo il Fondo monetario internazionale negli ultimi due anni il Niger ha accresciuto la sua spesa in sicurezza a discapito di quella nel welfare.

NON BASTANO 500 MILIONI

Dall'ultimo consiglio europeo gli impegni dei Paesi Ue per l'Africa non sono proprio aumentati. Mentre l'Italia ha dato il via libera alla seconda tranche di finanziamenti alla Turchia per la chiusura della rotta balcanica, per il continente nero è arrivato il semaforo verde solo per l'utilizzo di 500 milioni di euro già stanziati dalla Commissione europea. Una cifra che, ragionano dal gabinetto del presidente del parlamento, non può certo bastare. Da qui l'idea di un'ampia offensiva di diplomazia economica, che vada in parallelo ad accordi su sicurezza e migrazioni. Le 30 imprese sono state chiamate a partecipare tramite un invito pubblico. In un primo momento, racconta maligna una fonte Ue, sarebbe stato chiesto al parlamento di farsi carico di tutte le spese: il totale però sarebbe arrivato a diverse centinaia di migliaia di euro e il piano sarebbe stato respinto dagli uffici dell'euroassemblea. Dal gabinetto di Tajani smentiscono categoricamente: «Le imprese si pagheranno le spese e l'alternativa non è mai stata in discussione», puntualizzano senza bisogno nemmeno di rivolgere la domanda. E ribadiscono il concetto a ogni occasione e a ogni comunicato stampa.