Migranti, Italia Germania e Austria guardano all'Albania

Verso il porto di Durazzo potrebbero anche essere dirottate, scortate dai mezzi Frontex, parte delle navi con a bordo migranti, lì poi registrati ed esaminati nelle richieste di asilo per l'Europa. Se la Libia è una prerogativa lasciata volentieri all'Italia, in nessun altro Paese terzo Seehofer, Salvini e Kickl potrebbero lavorare così in stretto coordinamento come in Albania. Anche la Macedonia, in doppia trattativa per l'ingresso nella Nato e nell'Ue, può essere pressata non poco sulle richieste di Vienna. Come per la Libia, l'asse dei volenterosi mette in conto di dover trattare in un contesto di alta e diffusa criminalità che si fonda sul riciclaggio e sul traffico di droga, armi ed esseri umani. Reti ben radicate e colluse con la politica, l'economia e la finanza.



Il migliaio di richiedenti asilo in Bosnia dal 2018 si è dovuto affidare al trafficking del Balcani, i migranti a Sarajevo hanno confermato di aver pagato somme prima dalla Turchia alla Grecia, poi nei successivi Paesi attraversati. Nuove reti di trafficanti si starebbero creando tra contrabbandieri, le intelligence confermano il «complicarsi del quadro» denunciato dalle autorità bosniache e tra la Grecia e la Bosnia si stimano bloccati quasi 50 mila migranti. La trilaterale di Innsbruck Salvini-Seehofer-Kickl è attesa incontrarsi ancora il 19 luglio a Vienna e il 26 luglio a Milano per cementare il «cambio di paradigma»: «Portare a zero l'immigrazione illegale», giurano anche se per la scettica cancelliera Merkel i volenterosi puntano a fermare l''immigrazione tout court.