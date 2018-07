Se Trump vuole disfare la Ue vuol dire che a noi conviene tenercela

C’è poi, centrale per l’Europa, il nodo Russia, il vero convitato di pietra a Bruxelles nei giorni scorsi. Non c’è più il comunismo, quindi la ragione ultima della Nato, pensano molti, e probabilmente lo stesso Trump che detesta le grandi tavolate multilaterali. Ha accusato l’Europa, e la Germania in primis, di voler fare affari con Mosca e di chiedere poi di essere difesa contro Mosca. Non è una novità. È dal “disgelo” kruscioviano che l’Occidente fa affari con Mosca oliando, nel contempo, le armi.

Lo stesso Trump preme per un ritorno dal G7 al G8, con Mosca al tavolo, e vede in questi giorni Vladimir Putin con grande entusiasmo. Ma una Russia con mano libera in Europa è nell’interesse americano? È un secolo esatto che Washington e New York, il vitale cuore finanziario della diplomazia Usa, cercano di avere amici sulla sponda est dell’Atlantico. Hanno fatto due guerre per questo. E quando nel '45-'47 hanno definitivamente deciso che l’Urss aveva mire di controllo (finlandizzazione) su tutta ’Europa continentale, sono tornati militarmente su un continente dove avevano lasciato, oltre a una cospicua presenza economica con mire notevoli presto realizzate, una sola divisione in assetto di combattimento.

LA TEORIA DI KENNAN SULLA RUSSIA

Il perno ideologico di gran parte di quanto fatto poi da Harry Truman e Dwight Eisenhower in Europa, la Nato e l’appoggio ai tentativi di concerto europeo fino al successo del Mercato comune dopo il 1957, rimane quello fornito nel cosiddetto “lungo telegramma” di George F. Kennan, il giovane numero due dell’ambasciata a Mosca che, in assenza dell’ambasciatore William Averell Harriman, rispondeva nel febbraio '46 a un urgente interrogativo da Washington: ma che cosa vuole la Russia?



Kennan era stato assai critico delle speranze di amicizia con Stalin nutrite dal presidente Franklin D. Roosevelt, convinto che bastasse mettere un catalogo dei grandi magazzini Sears Roebuck nelle mani dei russi per convincerli del bello della cornucopia occidentale. La storia russa è più complessa, spiegava Kennan, e sarà impossibile avere una «permanente coesistenza pacifica» con l’Occidente perché la Russia si muove in base a un «istintivo senso di insicurezza» e ritiene che la propria sicurezza possa essere trovata solo «in una paziente ma mortale lotta per la distruzione dell’avversario». Fu così con gli zar ed è così con il comunismo, strumento e non ispirazione nuova, diceva Kennan, della politica russa.

Ed è così probabilmente anche per la Russia di Putin, si può aggiungere a quanto affermava Kennan non soddisfatto poi di come le sue tesi diventarono strategia e politica. Mosca non può essere contenta di avere oggi i carri armati Nato molto più vicini a Mosca di quanto fossero nella Guerra Fredda. E cercherà di ricacciarli indietro. Per questo la Germania, e tutti gli altri, distinguono tra affari e strategia.

Trump ricorda per contrasto, come tutti i nazionalpopulisti di oggi del resto, una nota definizione di Leonardo Sciascia: «Il cretino di sinistra ha una spiccata tendenza verso tutto ciò che è difficile. Crede che la difficoltà sia profondità». Parafrasando, e invertendo i termini, si potrebbe dire che «il cretino di destra ha una spiccata tendenza verso tutto ciò che è facile. Crede che la facilità sia verità». Quindi i problemi veri sono pochi, hanno una causa chiara e una soluzione ancora più chiara. Per ricreare l’America occorre far fuori i concorrenti. Se Trump vuole disfare la Ue vuol dire che a noi conviene tenercela.