Nonostante questo non è prevista una dichiarazione congiunta dei due presidenti in occasione del summit. La conferma è arrivata dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dall'agenzia Interfax. «Non sono previste dichiarazioni. Fondamentalmente, non sono un elemento obbligatorio di questo tipo di incontri. I presidenti», ha spiegato Peskov, «prevedono una conferenza stampa congiunta. Parleranno lì». Mosca si aspetta che durante l'incontro si possa avere «una buona volontà politica» per normalizzare le relazioni bilaterali, ha detto ancora Peskov in un'intervista pubblicata sul sito web del canale televisivo RT. «Sapete bene che le relazioni russo-americane sono in un pessimo stato e che non è stata la Russia ad avviare questo crollo nelle nostre relazioni: speriamo che ci sia un po' di buona volontà politica per avvicinarsi alla normalizzazione delle relazioni», ha detto concluso.

TRUMP CONTRO OBAMA: «NON HA FATTO NIENTE CONTRO IL RUSSIAGATE»

Nel corso della mattinata Trump é arrivato alla residenza presidenziale finlandese ed ha incontrato il presidente Sauli Niinistö e la sua consorte insieme alla First Lady Melania Trump, in vista dell'atteso vertice con il presidente russo Vladimir Putin. Arrivando all'incontro, Trump ha attaccato l'ex presidente americano Barack Obama, colpevole di «non ha fatto nulla» sulla sospetta ingerenza della Russia nelle elezioni Usa: «Ha detto che non poteva succedere, che non era un gran problema», ha scritto in un tweet.