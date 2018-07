Un gigantesco iceberg minaccia il villaggio di Innaarsuit

L'iceberg incombe sulle case, ma si è incagliato e dal 12 luglio non si è mosso ulteriormente. Ha già perso però un "pezzettino", come mostrato nel video riportato qui sopra, e il segnale è preoccupante. Fonti locali di Innaarsuit, contattate dalla Bbc, hanno raccontato di non aver mai visto una massa di ghiaccio così grande a ridosso delle coste del loro villaggio. Si stima che l'iceberg, alto 100 metri, pesi 11 milioni di tonnellate. A causa dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale, eventi estremi come questo sono destinati a diventare sempre più frequenti nell'emisfero Nord, anche se il pericolo maggiore riguarda l'Antartide (leggi anche: Scioglimento dei ghiacci in Antartide: studi, proiezioni e soluzioni).

RIPERCUSSIONI SUL TESSUTO ECONOMICO DELLA COMUNITÀ

Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Innaarsuit arrivano dal quotidiano locale Sermitsiaq. I residenti del villaggio, 170 in tutto, stanno bene. Ma lo stato d'allerta rimane alto. Le 33 persone che abitano più vicine al mare, e che sono state evacuate venerdì 13 luglio, non possono ancora tornare nelle loro case. L'emergenza ha colpito anche il tessuto economico della piccola comunità e a farne le spese sono soprattutto i pescatori, impossilitati a uscire in mare con le loro barche per il rischio che l'iceberg ceda improvvisamente.