Israele promuove il suo primo generale apertamente omosessuale

Le forze di difesa israeliane, per la prima volta nella storia dello Stato ebraico, hanno promosso al ruolo di generale un ufficiale apertamente omosessuale. Sharon Afek, avvocato generale dell'esercito dal 2015, ha ricevuto l'incarico il 12 luglio in quella che Tel Aviv ha voluto come una nomina altamente simbolica. Durante la cerimonia, il padre e il capo di stato maggiore dell’Idf, Gadi Eisenknot, gli hanno appuntato direttamente i gradi sulle spalle. Nel suo discorso di accettazione, Afek ha sottolineato come potrà ora «agire fianco a fianco ai comandanti, al fine di garantire che l'esercito sia in grado di raggiungere i suoi obiettivi e vincere, senza rinunciare allo stato di diritto. Anche nel corso dei combattimenti più complicati e difficili, l'Idf è stata severa, lo è tutt’ora e resterà severa nei limiti della legge e della giustizia».

«NESSUNA BARRIERA NELL'ESERCITO D'ISRAELE»

In un'intervista con la Israeli Bar Association, Afek ha descritto la sua promozione come un importante passo per mostrare ai membri della comunità Lgbt che l'esercito li accetterà. «È importante per me agire come un modello», ha dichiarato, «anche oggi, nel 2018, vediamo ancora manifestazioni di ignoranza e discriminazione. È bene che i giovani sappiano che non ci sono barriere nelle forze di sicurezza che li limitino». La decisione di promuovere Afek al grado di generale maggiore è stata presa all’inizio di quest’anno, poiché i militari hanno determinato che era più adatto per la posizione di avvocato generale militare.