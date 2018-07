SUNNITI AL NORD E SCIITI TRA DAMASCO E IL LIBANO

Dai quartieri islamisti di Homs e Aleppo, gran parte dei civili sunniti è stata ricollocata al Nord, nella regione della roccaforte degli insorti di Idlib, protetta dalle truppe turche entrate in Siria – con il placet di Russia e Iran – in loro difesa. Chi non si è voluto spostare è stato condotto nei campi di sfollati sorti ai margini delle metropoli, controllati da militari per ragioni di sicurezza. Al loro posto, come anche nella cintura di villaggi e insediamenti sunniti del Sud della Siria al confine con il Libano e Israele, sono arrivati gli sciiti in risposta a una precisa strategia iraniana. I profughi sunniti sostengono che in Siria gli sciiti provengano anche dal Libano e dall'Iraq, agevolati dalla milizie di Hezbollah e dai comandanti pasdaran. Nel Paese dei cedri, bombardato da Israele nelle aree sciite nel 2006, e nell'Iraq occupato dall'Isis non mancano profughi e sfollati bisognosi di spazi dove rifarsi una vita. Il Libano ha anche 1 milione e mezzo di richiedenti asilo siriani che, con un accordo tra Assad e Hezbollah vidimato dal premier sunnita Saad Hariri, conta di rispedire presto nel loro Paese d'origine.

UN RIENTRO OSTACOLATO DALLA LEGGE 10

Circa 400 profughi hanno già lasciato in questi mesi le montagne libanesi di Arsal, nella valle sciita della Bekaa al confine con la Siria, e, nonostante le lamentele dell'Onu per le insufficienti condizioni di sicurezza, altri 3 mila si sono mezzi in lizza per rientrare nei centri di origine passati sotto il controllo delle forze libanesi e iraniane, a Ovest di Damasco. Per i milioni di profughi più lontani o ospitati come in Turchia da governi dello schieramento opposto ad Assad il ritorno non sarà così immediato, anzi: la pietra tombale è la Legge 10 sulla ricostruzione, emessa dal regime di Damasco ad aprile 2018. Un esproprio legalizzato delle proprietà della gran parte degli oltre 6 milioni di siriani, per la gran parte sunniti, fuggiti all'estero a causa di guerra o persecuzioni: la nuova normativa istituisce in ogni circoscrizione dei territori tornati sotto il controllo di Assad (circa il 60% della Siria) uffici per la ricostruzione, ai quali i cittadini devono indicare i loro terreni e le proprietà entro 30 giorni dalla pubblicazione del nuovo piano urbanistico. Pena la confisca da parte delle autorità e la loro cessione ad aziende edili e immobiliari del clan degli Assad o di loro lealisti.