La storia del rapporto tra Trump e Putin in immagini

Con il passare dei mesi, la realtà dei (pessimi) rapporti tra le due potenze rivali si è mostrata in tutta la sua evidenza: una realtà fatta da due mondi e da due establishment politici che non sono mai usciti definitivamente dalla Guerra fredda e con troppi interessi contrastanti per superare la Cortina da un giorno all'altro. Il 10 novembre 2017, al secondo incontro a margine di un summit internazionale, il sogno del disgelo era già svanito. Trump e Putin si incontrarono all'Asia-Pacific Economic Cooperation summit in Vietnam con tanto di giacca tradizionale locale. L'incontro a porte chiuse, inizialmente annunciato, in quell'occasione saltò dopo dichiarazioni contrastanti dei due staff.