Trump "cancella" il Russiagate: Gop e Dem insorgono

LO SCAMBIO DI INTERROGATORI

Putin probabilmente se lo aspettava e nel corso della conferenza stampa ha offerto una possibile soluzione: permettere al procuratore speciale Robert Mueller d'interrogare, anche di persona, i 12 agenti russi accusati di aver materialmente hackerato il quartier generale dei Democratici in base al trattato sulla cooperazione delle indagini criminali firmato fra Usa e Russia nel 1999. Una proposta che Trump ha definito «pazzesca». Peccato che ci sia un caveat: permettere lo stesso agli investigatori di Mosca, ad esempio nel caso Bill Browder, il finanziere ricercato in Russia per crimini fiscali. «I 400 milioni donati alla campagna di Hillary Clinton forse sono stati regalati in modo legale ma la loro provenienza non lo è», ha tuonato Putin. Che, sardonico, ha poi ricordato ai giornalisti americani di essere stato un agente dei servizi segreti e che dunque sa come «si preparano i dossier», alludendo al Russiagate come a un 'inside job' dell'intelligence Usa. La grande offerta in realtà è l'abbraccio della morte perché gli Usa non permetteranno mai agli investigatori russi di ficcare il naso negli Stati Uniti e dunque, per Putin, si chiude con un pari e patta.

TRUMP CERCA DI CALMARE LE ACQUE

Nel suo primo tweet dopo il summit, il presidente degli Stati Uniti ha voluto calmare le acque affermando di avere fiducia nella intelligence americana ma che non bisogna focalizzarsi sul passato e che con la Russia bisogna andare d'accordo. «Come ho detto oggi e molte volte prima, ho GRANDE fiducia nelle MIE persone dell'intelligence. Riconosco tuttavia che per costruire un futuro più luminoso non ci si può focalizzare esclusivamente sul passato - come le due maggiori potenze nucleari al mondo, dobbiamo andare d'accordo! #HELSINKI2018», ha scritto Trump.