Ue e Giappone hanno firmato un accordo di libero scambio

È stato firmato a Tokyo l'accordo di libero scambio tra Ue e Giappone, il maggiore accordo mai negoziato tra le due aree economiche, con lo sottoscrizione di diverse intese politiche su una serie di temi regionali e multilaterali. A firmare, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il premier giapponese Shinzo Abe.

LA FIRMA DOPO QUATTRO ANNI DI TRATTATIVE

Dopo quattro anni di trattative, a alla luce delle tendenze isolazioniste e protezioniste, scaturite dai provvedimenti dell'amministrazione del presidente Usa Donald Trump, l'Unione europea e il Giappone sono dunque pronte ad incrementare lo scambio di merci senza barriere tariffarie, dando slancio a settori considerati chiave come quello automobilistico, agricolo e alimentare. Per l'Italia, il Giappone è il sesto partner commerciale fuori dall'Ue, dove esporta 2,4 miliardi di euro di beni in più rispetto a quanti ne importa. Secondo i dati della Commissione, sono 14.921 le aziende in Italia che esportano i loro prodotti verso il Paese del Sol Levante, e in Italia dipendono direttamente da questa relazione commerciale 88.806 posti di lavoro. Nei primi 5 mesi del 2018 l'export italiano ha segnato un aumento di oltre il 20%, e in termini di valore l'Italia è il secondo Paese esportatore dell'Unione Europea, dietro alla Germania.

LE REAZIONI, TUSK: «PIU' GRANDE ACCORDO DI SEMPRE»

«Con il più grande accordo di commercio bilaterale di sempre, oggi cementiamo l'amicizia giapponese-europea. Geograficamente, siamo distanti. Ma politicamente ed economicamente non potremmo essere più vicini. Con i valori condivisi della democrazia liberale, dei diritti umani e dello stato di diritto», è stato il tweet con cui il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, ha salutato la firma dell'intesa. Dello stesso tenore anche un altro tweet del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker: «Con la firma dell'accordo di partenariato economico con il Giappone stiamo facendo una dichiarazione sul futuro del commercio libero ed equo. L'accordo mette equità e valori al centro. Non c'è protezione nel protezionismo e non c'è unità dove c'è l'unilateralismo».

INTESA DA PERFEZIONARE NEI PROSSIMI MESI

Nel comunicato diffuso dopo la firma a Tokyo si legge che l'accordo manda un «forte segnale» contro misure protezioniste. Nel documento si ribadisce che le due parti hanno intenzione di perfezionare l'intesa attraverso negoziati di alto livello che verranno finalizzati entro la fine dell'anno. Un augurio espresso anche dal premier nipponico Shinzo Abe, che indica la volontà di lavorare di comune accordo per abbattere le barriere tariffarie tra i due blocchi. In base all'attuale schema il Giappone eliminerà i dazi sul 94% di tutte le importazioni provenienti dall'Unione europea, incluso l'80% di tutti prodotti ittici e agricoli, che risulteranno in prezzi più economici per manufatti quali il vino, i formaggi e la carne di maiale. L'Unione europea cancellerà le imposte sul 99% delle merci giapponesi, garantendo, tra l'altro, una maggiore apertura distribuita su un periodo di otto anni per il mercato automobilistico, e nell'arco di sei anni sugli apparecchi televisivi. L'accordo dovrà essere ratificato dal parlamento di Ue e Giappone prima di entrare in vigore intorno a fine marzo 2019, prima che avvenga la Brexit, con l'abbandono della Gran Bretagna dall'Unione europea.