Spionaggio, svelato il Grande fratello del Giappone

«Ogni settimana a Tokyo, in un quartiere a meno di 5 km a nordest dello sfavillante incrocio di Shibuya, un autista parcheggia di fronte a un grigio edificio di uffici». Comincia così la prima inchiesta sull'intelligence nipponica e su una sua agenzia, la Dfs, in tutto e per tutto simile all'Nsa statunitense. È il frutto del lavoro congiunto del sito Usa The Intercept e dell'emittente pubblica giapponese Nhk. Un lavoro cominciato a metà del 2016 con un'inchiesta su tre basi statunitensi in Giappone, che nel 2017 le due testate giornalistiche hanno rivelato fare parte di una rete di sorveglianza globale controllata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza (Nsa).

Oggi una nuova inchiesta dimostra l'esistenza di un programma di sorveglianza che, grazie all'analisi dei dati che rimbalzano tra i satelliti, ha monitorato telefonate, email e messaggi. Forse non solo del Giappone.

LE ANTENNE DI TACHIARAI

Tutto parte da una base che si trova a Tachiarai, oltre 1000 km a sudovest di Tokyo, dove sorgono due gigantesche antenne rotonde, la cui funzione non è mai stata svelata. I residenti per anni hanno protestato, preoccupati dai possibili effetti sulla salute e sulle normali telecomunicazioni locali. Fatto sta che il governo centrale paga all'autorità locale circa 100 mila dollari l'anno, una specie di compensazione per il disturbo.

L'unico documento sui servizi di sorveglianza nipponici reso pubblico parla proprio di questa base. È un file in inglese che i servizi segreti giapponesi hanno condiviso con l'Nsa e che fa parte delle rivelazioni di Edward Snowden sull'agenzia statunitense.