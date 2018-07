Trump sul Russiagate voleva dire l'opposto

«Mi rendo conto che c'è bisogno di una chiarificazione: volevo dire 'non vedo perchè la Russia non debba essere ritenuta responsabile» per le interferenze nelle elezioni americane». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha spiegato così ai giornalisti alla Casa Bianca le sue parole in conferenza stampa con Putin a Helsinki, parlando di un errore, affermando che intendeva dire l'opposto.

La dichiarazione che aveva fatto scalpore era quella in cui il presidente Usa aveva di fatto dichiarato di credere più al suo omologo russo che al direttore dell'intelligence statunitense. Per l'esattezza ha detto: «Dan Coats è venuto a dirmi che dietro (le ingerenze sulle presidenziali 2016 ndr) c'era la Russia, ma qui c'è il presidente Putin che dice che non è stata la Russia. E voglio dire: non vedo alcuna ragione per cui avrebbe dovuto esserlo».