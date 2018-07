Dall'Nba all'Open Arms: la storia di Marc Gasol

GASOL: «L'HO FATTO PER I MIEI FIGLI»

«È una situazione che va ben oltre i miei sentimenti: stiamo parlando di atti disumani, criminali. Queste persone devono essere salvate. Io ho due figli», ha concluso l'asso Nba, per tre volte in campo nell'All Star Game americano, «Voglio essere un esempio per loro. E immagino la situazione di un padre che deve affrontare viaggi come questi in cui si rischia tutto per raggiungere un paese dove poter vivere in pace e con dignità. Penso che se fossi al suo posto vorrei che qualcuno mi aiutasse mettendo a disposizione il suo tempo, i suoi soldi, dandomi una mano. Penso che dovremmo tutti contribuire in qualche modo».

VOLONTARIATO PER VOCAZIONE CON LA GASOL FOUNDATION

Già a maggio il cestista aveva preso parte a una raccolta di fondi benefica per la Proactiva Open Arms, insieme ad altre personalità spagnole dello sport e dello spettacolo. Il sostegno alla Ong non è però la prima iniziativa benefica intrapresa da Marc Gasol. Lui e il fratello Pau nel 2013 hanno fondato una propria associazione la Gasol Foundation. La Ong si occupa di dare sostegno alla prima infanzia in particolare per migliorare l'alimentazione dei bambini e combattere l'obesità infantile. Non solo. A marzo, insieme a diversi compagni di squadra, ha preso parte da una serie di iniziative in favore dell'ospedale per la prima infanzia Hoops for St. Jude di Memphis.