Chi era Nelson Mandela

Se fosse ancora vivo, il premio Nobel per la pace del 1993 Nelson Mandela oggi avrebbe 100 anni: era nato, infatti, il 18 luglio del 1918. «Un eroe per il mondo», secondo l'ex presidente americano Barack Obama, l'uomo che ha cancellato l'apartheid in Sud Africa, pagando la sua battaglia politica con lunghi anni di carcere.

Madiba, come veniva chiamato in ricordo del suo clan di origine, divenne il presidente del Sud Africa l'anno dopo aver vinto il Nobel insieme al suo predecessore, Frederik de Clerk, nelle prime elezioni a sufffragio universale del Paese nel 1994. Dal quel momento fino alla sua morte, Mandela sarà il faro del suo Paese e uno dei personaggi più influenti della storia del continente africano. Prima di allora, però, la vita di Mandela è stata soprattutto carcere, per 27 lunghi anni.

Il periodo più lungo e duro, 18 anni, lo ha vissuto a Robben Island, un'isoletta davanti a Cape Town, a partire dal 1964. Poi ha trascorso sei anni nel carcere di massima sicurezza di Pollsmoor, dove instaurò le basi del dialogo con il regime. L'ultimo anno di carcere fu nella prigione modello di Victor Vester.

GLI ANNI PIÙ DURI A ROBBEN ISLAND

Nelson Mandela fu imprigionato a Robben Island in quando condannato all'ergastolo, ritenuto colpevole di sabotaggio e alto tradimento. Era conosciuta fra i militanti antiapartheid come "L'università". Sia perché i prigionieri potevano iscriversi a certi corsi di laurea per corrispondenza (Mandela si laureò in Legge con l'Università di Londra), sia perché nelle celle del carcere nacque una formidabile scuola quadri della resistenza.

Ma le condizioni erano molto dure. Celle minuscole, visite rare e brevi (a Mandela ne veniva concessa una ogni sei mesi), cibo scarso. Il lavoro forzato era estenuante. Madiba passò i primi cinque anni a spaccare pietre nel cortile. Poi, per 13 anni, a scavare in una cava di calce o a raccogliere alghe fra gli scogli. Nel corso degli anni nel carcere furono imprigionati molti dirigenti delle organizzazioni antiapartheid, la discussione politica divenne intensa, anche se in stato di coercizione. A sollevare il morale, giungevano dall'esterno le notizie della crescente solidarietà internazionale, della resistenza che ripreva forza. Dal 1977 le condizioni migliorarono. Il lavoro forzato fu abolito e a Mandela fu permesso coltivare un suo orto. Il suo cruccio maggiore fu per la moglie Winnie e le figlie Zenani e Zindzi, perseguitate dal regime. Non gli fu concesso di recarsi al funerale della madre, morta nel 1968; né a quello del figlio Thembi, deceduto in un incidente stradale l'anno seguente.