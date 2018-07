Bruxelles, Londra e Helsinki: le figuracce europee di Trump

Ad Angela Merkel ha invece detto che la Germania è completamente controllata dalla Russia, perché compra da loro il 70% dell’energia, anche se è solo il 20%. Prima di tutto, se c’è una persona completamente in balìa della Russia è lui, visto che è accusato di aver vinto le elezioni anche con l'appoggio di Mosca (parole di Putin: «Io volevo che vincesse Trump»). Ma non solo, essendo Merkel nata e cresciuta nella Germania dell’Est, ne sa qualcosa di totalitarismo russo, e infatti così ha risposto al presidente Usa: «Ho sperimentato sulla mia pelle il controllo dell’Unione Sovietica nella Germania dell'Est. Sono molto felice che adesso siamo riuniti e siamo una libera Repubblica federale. È grazie a questa conquista che possiamo prendere decisioni indipendenti».

SE TRUMP CREDE PIÙ A PUTIN CHE AL GOVERNO USA

Poi il presidente si è recato a Helsinki, per incontrare Putin. Hanno parlato a porte chiuse per due ore, presenti soltanto i traduttori. Non è mai successo che due potenze mondiali si incontrassero per prendere decisioni che riguardano il resto del mondo senza nessun’altra presenza governativa, e in tanti a Washington si chiedono che cosa abbiano contrattato: non è che Trump ha regalato la California alla Russia in cambio della testa del direttore del Fbi? Oppure hanno parlato di donne, del tempo, di golf, delle vacanze. Non lo sapremo mai.

Sappiamo che durante la conferenza stampa avvenuta dopo l’incontro, un giornalista americano ha chiesto a Trump se questa sarebbe stata l’occasione giusta per dire a Putin di smetterla di interferire con le elezioni americane. La risposta del presidente americano ha fatto sudare freddo tutto il Gop, ha fatto arrabbiare il resto dei politici di Washington e ha fatto venire una specie di ictus cerebrale ai mass media, sia di destra sia di sinistra. Il presidente ha detto di aver chiesto a Putin se il suo Paese si fosse per caso intromesso, e lui ha giurato di no, per cui crede più a lui che all’Fbi. Non sto esagerando: il presidente americano ha dichiarato al resto del mondo di credere più al leader russo che al proprio governo.

Il capo dei servizi segreti non ha perso tempo a rispondere, dicendo: «Oh, noi gli abbiamo mandato tutte le informazioni che abbiamo, e non ci sono dubbi che la Russia si sia intromessa. Poi come lui decida di interpretare di questi dati sono fatti suoi». Bè, non ha detto proprio così, ma il senso è quello. Poi Trump è tornato a casa, tutto soddisfatto e ha trovato i Repubblicani increduli, ancora con gli occhi e la bocca spalancati. C’è chi lo supplica di scusarsi, chi di spiegarsi meglio, chi di sottolineare il fatto che il governo americano è competente.

Qualche ora fa ha dichiarato che è d’accordo con il Fbi (che stima, ammira eccetera eccetera) che il governo russo ha interferito nel 2016 (pur non incidendo sul risultato delle elezioni) anche se poi ha aggiunto: «Ma potrebbe essere stato chiunque!». Un po’ come aveva detto a Theresa May, insomma: prima una cosa e poi l’esatto opposto. Mi sento già più tranquilla.