Come l'Ue si prepara a una Brexit senza accordo

L'Unione europea si prepara a una Brexit senza accordo. L'esordio del funzionario della Commissione europea il 19 luglio non poteva essere più chiaro: «Non è che non abbiamo fiducia nei negoziati, ma essendo un'amministrazione responsabile crediamo sia necessario prepararsi a ogni scenario». Bruxelles ha deciso così di inviare una comunicazione ad hoc indirizzata soprattutto a imprese e amministrazioni per avvertire delle conseguenze concrete che avrà la Brexit sia nel caso di un accordo, che in caso di uno scenario "no deal" , in caso cioè di un "precipizio". Il documento riassume i principi generali delle due opzioni e riprende altri documenti già pubblicati nell'arco degli ultimi mesi. L'iniziativa è arrivata poche ore prima dell'incontro tra il capo negoziatore europeo Michel Barnier e il nuovo segretario alla Brexit Dominic Raab, nella settimana più concitata per il governo britannico di Theresa May, e la domanda che corre per i corridoi di Bruxelles è se sia pura strategia negoziale o vero timore. Per ora si tratta ancora di un abile mix delle due.

NESSUNA CHIAREZZA SUI VISTI E LA STERLINA CALA

Da una parte la Commissione deve allertare le migliaia di imprese europee di cosa possono trovarsi di fronte il 1 aprile 2019, nel caso di fuoriuscita ordinata o "no deal". Dall'altra i funzionari vicini al dossier non hanno voluto nemmeno sbilanciarsi sull'ipotesi che in futuro i cittadini europei debbano chiedere il visto per entrare nel Regno Unito. La soluzione da parte europea sarebbe semplice: basterebbe inserire la Gran Bretagna tra i Paesi per cui il visto non è necessario, il problema è l'altra parte del tavolo. Tutto dipende dai negoziati e da entrambi i lati della frontiera, in particolare quella tra Irlanda e Regno Unito, la tensione sta irremediabilmente crescendo, tanto che il primo ministro irlandese Leo Varadkar ha scelto lo stesso giorno per avvertire i suoi elettori della possibilità crescente del ritorno dei controlli alla frontiera con l'Irlanda del Nord. E anche i mercati finanziari hanno prezzato le probabilità più solide di un no deal assieme a dati economici negativi: il 19 luglio la sterlina è arrivata a valere 1,30 dollari, il livello più basso mai raggiunto negli ultimi dieci mesi.