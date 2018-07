Il Regno Unito ha identificato gli autori dell'avvelenamento Skripal

La polizia britannica è convinta di aver identificato i sospetti dell'attacco di marzo contro l'ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia Yulia con l'agente nervino Novichok a Salisbury. Gli inquirenti ritengono che diversi cittadini russi siano stati coinvolti nel tentato omicidio, e proprio per questo i ricercati sarebbero più di uno, come ha riportato l'agenzia di stampa inglese Press Assocition.

SOSPETTI INDIVIDUATI CON LE TELECAMERE DI SICUREZZA

Una fonte anonima, ha scritto il Guardian, avrebbe raccontato alla Pa che «gli investigatori sono convinti di aver identificato i sospetti attraverso le immagini delle telecamere a circuito chiuso della cittadina. Sono certi di aver che gli autori sono dei russi». La notizia è uscita a ridosso della morte di Dawn Sturgess, una donna che all'inizio di luglio è entrata in contatto con l'agente nervino. Sempre secondo la Pa la donna è rimasta esposta a una quantità di Novichok 10 volte superiore a quella del caso Skripal.

NOVICHOK TROVATO IN UNA BOTTIGLIA DI PROFUMO

Secondo i responsabili dell'indagine la sostanza che ha colpito Sturgess e il compagno Charlie Rowley, sarebbe stata contenuta in una bottiglietta di profumo trovata in un parco vicino a Salisbury. La donna si sarebbe spruzzata il Novichok direttamente sulla pelle causando un'esposizione diretta all'agente nervino. La bottiglietta contenente il veleno è stata ritrovata nell'appartamento di Rowley ad Amesbury. Non è però chiaro se il ritrovamento del contenitore sia stato alla base della svolta delle indagini.

MIGLIAIA DI FILMATI ESAMINATI NEGLI ULTIMI MESI

La Metropolitan Police, che sta gestendo l'indagine, non ha commentato l'indiscrezione, ma da marzo ha visionato migliaia di filmati per cercare di individuare informazioni e volti legati al caso Skripal. Secondo il Guardian le ipotesi possono essere due. Da un lato è possibile che sia stato individuato il punto in cui è stata abbandonata la bottiglietta consentendo di accedere ai video delle telecamere nell'area, dall'altro è possibile che i lunghi mesi di ricerca abbiano dato i loro frutti.