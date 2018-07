Migranti: l'Ue deferisce l'Ungheria alla Corte di Giustizia

Si acuisce lo scontro fra Bruxelles e Budapest dopo che la Commissione europea ha deferito l'Ungheria alla Corte di Giustizia Ue perché le sue leggi su asilo e rimpatri dei migranti non rispettano le norme europee. Si tratta della fase finale del procedimento di infrazione lanciato dall'esecutivo comunitario nel 2015 contro l'Ungheria, uno dei quattro Paesi del blocco di Visegrad che portano avanti una stretta sui migranti. In particolare - si legge nella nota - se le leggi dell'Unione prevedono per gli Stati membri delle zone di transito alle frontiere esterne per le procedure di asilo, la legge ungherese non risponde a tali criteri in quanto permette ai migranti la possibilità di avviare tali procedure all'interno di queste zone ma solo a un numero limitato di persone e dopo periodi di attesa eccessivamente lunghi. La procedura non è conforme al diritto Ue in quanto non rispetta la durata massima di quattro settimane.

LA PROCEDURA PER LA LEGGE STOP SOROS

Bruxelles ha anche avviato una procedura d'infrazione per la cosiddetta legge 'Stop Soros' che criminalizza le attività a sostegno dei richiedenti asilo, perché viola «le leggi Ue, la carta dei diritti fondamentali e i Trattati». La legge prende il nome dal filantropo miliardario messo all'indice dal governo di Orban in parte per il suo finanziamento alle Ong. «Sfidando un pacchetto legislativo che viola in modo flagrante la legislazione europea sui diritti umani, la Commissione Ue ha inviato un messaggio chiaro e inequivocabile che le politiche xenofobe dell'Ungheria non saranno tollerate», ha tuonato Iverna McGowan, direttore dell'ufficio europeo di Amnesty International. Duri anche i Socialisti e Democratici al Parlamento europeo che hanno parlato di «tolleranza zero per le politiche di Orban sull'asilo» e i Liberali (Alde): «L'Ue non è un ristorante dove si può scegliere ciò che si vuole dal menu». Proprio in seguito alla normativa, Open Society aveva lasciato il Paese «a causa della crescente repressione politica e legale».

LA PROCEDURA DEL PARLAMENTO UE

Il 25 giugno 2018, la commissione Libertà civili del parlamento europeo aveva invece approvato una risoluzione che chiedeva agli Stati membri di attivare la procedura di sanzioni prevista dall'articolo 7 del trattato Ue contro Budapest accusata di violazioni dello stato di diritto. La procedura potrebbe anche portare l'Ungheria a perdere il suo diritto di voto in seno all'Ue. La mozione è passata con 37 sì e 19 no. Il prossimo passo sarà, a settembre, la discussione in assemblea plenaria al Parlamento europeo.