Donald Trump avrebbe pagato (anche) una modella di Playboy

L'ex legale personale di Donald Trump, Michael Cohen, ha registrato segretamente una conversazione col tycoon due mesi prima delle elezioni del 2016. Conversazione nella quale i due discutono sui pagamenti a un'ex modella di Playboy che affermava di avere avuto una storia col futuro presidente americano. L'indiscrezione è stata riportata dal New York Times. Secondo anche altre testate l'ex legale potrebbe avere altre registrazioni.

COHEN SOTTO INDAGINE DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA

L'Fbi ha sequestrato la registrazione durante la perquisizione di uno dei uffici di Cohen. Il dipartimento di Giustizia sta indagando sul coinvolgimento di Cohen proprio in merito all'eventuale pagamento di somme di denaro a donne che avrebbero avuto una relazione con l tycoon. In particolare gli agenti vogliono capire se questi pagamenti sono avvenuti in violazione della legge federale sull'utilizzo dei fondi durante la campagna elettorale. Ovviamente un'audio del genere potrebbe essere molto prezioso per l'indagine.

GIULIANI: «NON È AVVENUTO NESSUNO SCAMBIO DI DENARO»

L'esistenza della registrazione, ha scritto ancora il Times, rappresenta un ennesimo capitolo della oscura campagna elettorale condotta da Trump nel 2016. Ma soprattutto mette in luce il potenziale pericolo che il suo ex legale potrebbe rappresentare. Un tempo era il detentore dei suoi segreti, ma ora per evitare guai con la giustizia potrebbe essere spinto a collaborare. Rudolph Giuliani, avvocato personale del presidente, ha confermato al quotidiano americano che il suo assistito aveva discusso con il precedente legale dei pagamenti, ma che alla fine non era avvenuto nessuno scambio di denaro. Giuliani ha quindi confermato l'esistenza della registrazione ma che questa dura a malapena due minuti e dimostrerebbe come Trump non abbia fatto niente di sbagliato. Tre fonti vicine all'inchiesta hanno confermato al Nyt che gli avvocati di Cohen hanno scoperto il nastro come parte del materiale in possesso dei legali revisionato di recente e hanno trasmesso tutto al team legale del presidente. Per il momento Lanny J. Davis che assiste Cohen, non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

LA STORIA VENDUTA ALL'ENQUIRER MA MAI PUBBLICATA

L'ex modella Karen McDougal ha raccontato di aver avuto una relazione con il presidente nel 2006, durante il periodo in cui Melania Trump aveva appena dato alla luce Barron Trump. L'ex playmate ha venduto la sua storia al National Enquirer per 150 mila dollari durante le ultime fasi della campagna elettorale per le presidenziali. Ma David J. Pecker, a capo della Equirer company e grande amico di Donald Trump, fece in modo che la storia non venisse mai pubblicata.