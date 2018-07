La campagna in vista del dibattito l'8 agosto al Senato sulla legge che intende regolamentare l'aborto è sempre più intensa in Argentina e non risparmia neppure personaggi universali dei fumetti come Mafalda, disegnata fra il 1964 ed il 1973 da Joaquín Lavado, in arte Quino.

UN MESSAGGIO CONTRO LA CAMPAGNA A FAVORE DELL'ABORTO

Negli ultimi giorni la «bambina ribelle che odia la minestra» è apparsa nei social network con al collo un fazzoletto celeste, simbolo dei sostenitori della proibizione totale della interruzione della gravidanza, con una scritta: "Salva due vite". L'immagine era accompagnata da un virgolettato attribuito al fumettista argentino che diceva: «Mi hanno detto che si sta utilizzando senza il mio permesso l'immagine di Mafalda nella campagna a favore della legalizzazione dell'aborto colgo l'occasione per chiarire che Mafalda sarà sempre a favore della vita, per cui non le pongano un fazzoletto verde (simbolo di chi vuole la legge sull'aborto), perché il suo colore è celeste».

LA REAZIONE, QUINO: «DA SEMPRE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE DONNE»

Questa pubblicità ha rilanciato le polemiche tanto da costringere Quino, che pochi giorni fa ha compiuto 86 anni, a pubblicare da Mendoza attraverso il suo avvocato una precisazione in cui afferma di non aver mai autorizzato l'uso dell'immagine di Mafalda per la campagna anti-abortista: «Informiamo», si legge sulla pagina Facebook della ribelle Mafalda, «che Quino non si espresso né a favore Né contro la legalizzazione dell'aborto. Solo e sempre ed esplicitamente a favore dei diritti delle donne. Pertanto, tutte le manifestazioni che sono state attribuite sui social non sono ufficiali».