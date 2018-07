Il premier della Libia Al-Sarraj non vuole i centri Ue per i migranti

La Libia è «assolutamente contraria» all'idea Ue di realizzazione nel Paese strutture dove accogliere i migranti illegali che l'Unione non vuole. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano tedesco Bild il premier libico Fayez al-Sarraj aggiungendo che «non faremo neanche accordi con l'Ue per prendere i migranti in cambio di soldi».

LE MISSIONI DEL GOVERNO A TRIPOLI

Il governo italiano ha assunto l'impegno di fornire nuovi mezzi navali alla Marina e alla Guardia costiera libiche e contribuire alla formazione del personale per combattere il traffico dei migranti. La visita del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi a Tripoli del 7 luglio è seguita a quella compiuta il 25 giugno scorso dal ministro degli Interni Matteo Salvini.

IN LIBIA CI SONO DUE GOVERNI

La Libia è nel caos dal 20 ottobre 2011, quando Mu'ammar Gheddafi fu identificato da droni statunitensi e attaccato e attaccato dall'aviazione militare francese. Furono poi i suoi oppositori politici a fare il lavoro sporco: lo catturarono e lo uccisero con un colpo alla testa registrando gli ultimi momenti in un video che poi è diventato virale. Da allora fazioni politiche e militare si contendono il controllo di parti di territorio e dei pozzi di petrolio (in tempo di pace la produzione era di un milione e 600 mila barili al giorno). Dal 2014 la Libia ha due governi in competizione tra loro: quello di Tripoli, riconosciuto dalle Nazioni Unite e quello di Tobruk guidato dal generale Haftar.

