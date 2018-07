Putin potrebbe accettare l'invito a Washington di Trump

Mosca sarebbe pronta a discutere una possibile visita del presidente Vladimir Putin a Washington a seguito dell'invito di Donald Trump. Lo ha reso noto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti secondo il quale la Russia è «aperta» a questa possibilità.

L'INVITO A WASHINGTON DOPO IL VERTICE DI HELSINKY

Il 19 luglio Donald Trump aveva chiesto al consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton di invitare Vladimir Putin alla Casa Bianca in autunno. Ma la decisione di Trump è arrivata dopo che in molti, anche tra i suoi sostenitori, hanno descritto come un fallimento il faccia a faccia con il leader russo a Helsinki. In realtà, tra i funzionari Usa, praticamente nessuno sa cosa si siano detti lui e Putin. La mossa del presidente è stata criticata dai democratici e non è piaciuta particolarmente nemmeno al direttore della National Intelligence, Daniel Coats. Che ha appreso la notizia da un giornalista.

Poco prima dell’annuncio di un possibile incontro in autunno, Trump aveva respinto l’ipotesi, avanzata da Vladimir Putin, di un interrogatorio da parte del Cremlino nei confronti di 12 cittadini statunitensi, tra i quali l’ex ambasciatore Usa in Russia. In cambio Mosca avrebbe permesso al procuratore speciale Robert Mueller di interrogare cittadini russi.

