Cannonate e cecchini: ancora violenza lungo la Striscia di Gaza

Uno scontro a fuoco è esploso al confine fra Gaza ed Israele, mentre nella zona erano in corso manifestazioni di massa palestinesi. Lo ha riferito l'emittente televisiva Canale 10. Due persone sarebbero state uccise da cannonate sparate dall'esercito israeliano verso una postazione palestinese a Khan Yunes, nel sud della striscia di Gaza. A riferirlo il ministero della Sanità locale.

UNA GIORNATA DI VIOLENZA: QUATTRO MORTI E 120 FERITI

I media locali hanno anche aggiunto che, in seguito ad un incidente di confine di natura ancora imprecisata, l'artiglieria israeliana ha colpito quattro obiettivi palestinesi, compresa una postazione dell'ala militare di Hamas presso il campo profughi di al-Bureij. Un altra vittima, ha riportato l'agenzia di stampa palestinese Maan, è stata registrata a Rafah. Altre fonti locali indicano un bilancio ancora più pesante in seguito ai bombardamenti aerei, ma finora non ci sono conferme ufficiali. Lungo il confine proseguono le violenze. Nella serata del 20 media locali hanno confermato la morte di un altro manifestant e il ferimento di almeno 120 persone. Sempre in serata media israeilaini hanno detto che due razzi sono stati lanciati dalla striscia e che in alcuni villaggi del Neghev occidentale sono suonate le siriene.

CECCHINI PALESTINESI CONTRO L'ESERCITO ISRAELIANO

Sempre la tv israeliana Canale 10 ha riferito che cecchini palestinesi hanno aperto il fuoco verso un'unità dell'esercito israeliano lungo il confine con la Striscia. Si tratta del primo incidente del genere da quando, a fine marzo, Hamas ha iniziato ad organizzare manifestazioni di massa settimanali lungo la frontiera. Fonti palestinesi hanno aggiunto che un soldato è stato colpito. Il portavoce militare israeliano ha confermato gli spari dicendo che sono avvenuti nel corso di «violenti disordini verificatisi a ridosso della barriera di sicurezza. In risposta», ha aggiunto il portavoce, «velivoli dell'aviazione israeliana e carri armati hanno colpito obiettivi diversi nella striscia di Gaza». Il portavoce militare israeliano non ha però dato elementi sull'identità dei cecchini. Altri media israeliani hanno riportato la notizia che dopo gli spari, un ordigno esplosivo è stato fatto detonare nei pressi di una unita' dell'esercito.