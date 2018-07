160 migranti dispersi a largo dello Yemen

Una barca con a bordo 160 migranti africani, tra i quali donne e bambini, si è rovesciata al largo dello Yemen. Lo si è appreso da funzionari della sicurezza yemenita, rimasti anonimi in quanto non autorizzati a parlare con i media. Non è ancora noto se i migranti siano stati salvati. La barca era partita dal porto di Bosaso in Somalia con a bordo 100 somali e 60 etiopi. Nonostante lo Yemen sia sconvolto dalla guerra i migranti africani continuano ad arrivare nel paese dove non c'è un'autorità che possa impedirgli di viaggiare verso i più ricchi paesi del golfo.

IL CONFLITTO YEMENITA

Il 12 luglio un rapporto pubblicato da Amnesty International ha denunciato l'esistenza di prigioni segrete in Yemen, al cui interno vengono praticate violazioni dei diritti umani «assimilabili a crimini di guerra». Il conflitto lì è in atto dal 2014, quando i ribelli sciiti houti hanno impugnato le armi assieme alle forze rimaste fedeli all’ex presidente Ali Abdallah Saleh, ucciso nel dicembre del 2017, contro le truppe vicine all’attuale presidente Abd Rabbo Mansour Hadi.