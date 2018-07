In Cina c'è chi rema contro Xi Jinping

Facciamo un passo indietro. Alla guida della nazione più popolosa del mondo da cinque anni, i titoli che gli sono stati conferiti non si contano più. Xi Jinping è ormai «presidente di ogni cosa»: comandante in capo della Commissione militare, segretario generale, direttore della Commissione per la sicurezza nazionale, capo del gruppo centrale per le riforme e tanto altro. Ma, soprattutto, è hexin, «cuore e nucleo» di quella complessa piramide politica in cui Stato e Partito si sovrappongono: la Repubblica popolare. «Salvaguardare il “cuore”, il segretario generale Xi Jinping, e applicare alla lettera ogni decisione che viene dal centro» è ormai la formula di rito per i funzionari che amministrano gli sterminati territori cinesi. Mettendo il suo pensiero in Costituzione si è assicurato la continuità diretta con i padri fondatori Mao Zedong e Deng Xiaoping e, eliminando l'obbligo ai due mandati per presidente e vicepresidente della Repubblica cinese, di fatto si è aperto la strada per governare a vita. Ma anche in uno stato verticistico e totalitario, un Partito che conta quasi 90 milioni di iscritti non è monolitico.

LA CINA «INDIETRO DI TRENT'ANNI»

Tremano le élite culturali e politico finanziarie. Soprattutto quella minoranza di peso che ha avuto la possibilità di formarsi un'opinione, spesso anche fuori dal Paese. Le tendenze autoritarie di Xi Jinping «non ci rendono solo spaventati, ma disperati» avrebbe confessato al Financial Times «una persona molto vicina alla leadership cinese», aggiungendo che l'eliminazione del limite a due mandati «ci ha riportato indietro di trent'anni». Infatti dopo gli eccessi del maoismo, alla morte del Grande Timoniere si era tacitamente convenuto che chi si fosse preso l'onere di guidare il Paese sarebbe stato un primus inter pares di una leadership collettiva che avrebbe «nascosto la propria forza restando in attesa degli eventi», come Deng aveva insegnato. Xi ha ribaltato il tavolo. Ma anche i tempi sono cambiati.