Giordania tra povertà, proteste e integralismo

SOPRAVVIVERE CON 5 DOLLARI AL GIORNO

La vittoria della piazza, però, non significa molto per Abu Ahmed. Lui, la moglie e i due figli sopravvivono con i cinque dollari al giorno che riesce a guadagnare raccogliendo l’alluminio tra i rifiuti. «Da quando ci siamo sposati 12 anni fa», racconta Yusra, «abbiamo cambiato otto case, ogni volta siamo stati cacciati perché non riuscivamo a pagare l’affitto. Nostra figlia dice sempre che da grande vuole fare la maestra, non ho ancora avuto il coraggio di dirgli che non abbiamo soldi per farla studiare e che tra poco dovrà andare anche lei a lavorare». Il sole sta tramontando ed è l’ora di cena, famiglia di Ahmed sulla tavola ha solo un porridge arricchito da cetrioli. «Niente carne, niente frutta, niente si nutriente per i bambini», dice ancora Abu Ahmed. Lungo la stessa strada, Rania vive con il marito e tre figli in una piccola casa dove «solo fogne e insetti osano entrare. In inverno, quando piove, siamo annegati nelle acque reflue. Ho scavato una latrina nell'angolo del cortile e devo svuotarlo ogni settimana, altrimenti è un disastro». Nell'unica camera da letto della casa, i materassi di gommapiuma strappati sono sistemati fianco a fianco e le pareti sono coperte di macchie di muffa. «Tutti mi dicono che devo andare via per la salute dei miei figli», confida, «ma dove e con quali soldi? Mio marito guadagna una miseria vendendo pannocchie di mais per le strade»