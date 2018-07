I rischi delle dichiarazioni di Salvini su Crimea e Ucraina

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe dovuto prendere le distanze se non proprio sconfessare il suo vice e ministro degli Interni Matteo Salvini per le dichiarazioni rese al Washington Post. Dichiarazioni pesanti rilasciate in una materia, la politica estera, che notoriamente non rientra nell’ambito delle sue responsabilità di governo, e su due temi assai delicati: l'annessione della Crimea da parte di Mosca e la dinamica ucraina. Ma nessuna reazione è stata registrata né da parte sua né da parte del titolare della Farnesina, Enzo Moavero Milanesi, né dal vicepresidente del Consiglio Luigi di Maio. E ciò è grave perché lascia pensare che condividano tali affermazioni ovvero che non vogliano o non siano in condizioni di dissentire.

LA «RIVOLUZIONE FARLOCCA» DI MAIDAN

Ma che cosa ha detto Salvini: ha dichiarato che l’annessione della Crimea è stata legittima in quanto avallata da un referendum col quale il 90% delle persone ha votato per il ritorno della regione alla Federazione russa. All’osservazione che il "referendum" in Crimea si è svolto sotto il controllo delle truppe russe, Salvini ha invitato a confrontare quella consultazione popolare con quella che ha voluto definire «farlocca rivoluzione ucraina, la pseudo-rivolta finanziata da governi stranieri», quella di Maidan del febbraio 2014, per intenderci, culminata con la cacciata dell'allora presidente dell'Ucraina, Viktor Janukovyč. Ma, evidentemente non soddisfatto di un solo paragone di eventi farlocchi finanziati da mani straniere, ha aggiunto anche ...«le rivoluzioni della Primavera Araba». Dichiarazioni discutibili nel merito e comunque sconcertanti in bocca a un esponente di primissima fila del governo italiano come di fatto è Matteo Salvini e che certo non sono state lette con serenità e comprensione dai governi europei. Probabilmente sono state registrate con favore solo da Vienna visto che, sempre Salvini, ha affermato che esistono «zone storicamente russe» con cultura russa, con ciò offrendo uno strumentale appiglio alla “offerta” austriaca del passaporto alla popolazione di lingua tedesca dell’Alto Adige.