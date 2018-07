La visita del ministro Trenta a Tunisi

L'Italia è pronta ad aiutare in maniera ancora più concreta la Tunisia per il controllo degli spazi marittimi e la gestione delle emergenze in mare. È l'offerta che la ministra della Difesa Elisabetta Trenta porterà a Tunisi negli incontri previsti il 23 luglio con il presidente Beji Caid Essebsi e con il suo omologo, il ministro Abdelkarim Zbidi. «La visita - sottolineano fonti della Difesa all'Ansa - rientra nell'importante lavoro che il governo italiano sta portando avanti per il contenimento dei flussi irregolari». Sono 13 giorni che il mercantile Sarost 5 con 40 migrantio a bordo aspetta a largo delle coste tunisine un porto in cui attraccare.