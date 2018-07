Gli incendi di Atene visti da un volontario dei vigili del fuoco greci

DOMANDA. Cosa ha visto quando è arrivato sul posto?

RISPOSTA. Il primo impatto che ricordo è stato con le case, vecchie e nuove, distrutte a decine senza differenza alcuna. E, negli edifici ancora in piedi, le persone intrappolate. Uomini, donne, bambini. Uno strazio.

Dove verranno ospitati i superstiti che hanno perso la casa?

Molti di loro verranno sistemati in alberghi pagati dal governo. Se necessario, verranno allestite strutture temporanee. Dopo avere visto quello che ho visto, non riesco a immaginare quanto tempo servirà per ricostruire tutto.

E gli incendi, possiamo dire con certezza che si sono fermati?

No, ora come ora sarebbe un azzardo. Noi volontari e tutti i vigili del fuoco siamo chiamati a restare in allerta. Non è escluso che nelle prossime ore si verifichino altri episodi simili.