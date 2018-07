Una diga è crollata in Laos; morti e dispersi

Centinaia di persone risultano disperse in seguito al cedimento di una diga in Laos: lo riporta la Bbc online, che cita l'agenzia di stampa statale del Paese. La sciagura, avvenuta nella provincia di Attapeu, ha provocato «numerosi» morti. Oltre 6 mila le persone che sarebbero rimaste senza un'abitazione. Le cause del cedimento non sono ancora state chiarite.